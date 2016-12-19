Книгу писателя Акунина снова проверят на экстремизм 22.12 19:47| 5951 Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") проверит роман Бориса Акунина "Весь мир театр" на предмет экстремизма.



Об этом писатель Борис Акунин сообщает в своем блоге.



Как сообщает Акунин в своем блоге, сегодня в издательство "Захаров", в котором был издан роман "Весь мир театр" "явился - не запылился очередной оперуполномоченный, взял в издательстве какую-то объяснительную и отправился изучать роман".



Акунин напоминает, что в конце октября этого года этот же роман уже пытались проверить на экстремизм. Тогда в издательство "Захаров" явились сотрудники Следственного комитета и изъяли экземпляр книги. Директору издательства была вручена бумага от 25 октября 2011 года с требованием явиться на допрос, чтобы разъяснить юридический характер взаимоотношений издательства и писателя.



Спустя некоторое время после появления поста в ЖЖ Бориса Акунина Следственный комитет России выступил с заявлением, в котором было указано: "СК РФ не нашел экстремистских высказываний в романе "Весь мир театр" Григория Чхартишвили, пишущего под псевдонимом Борис Акунин. По результатам проведенной проверки уголовное дело решили не возбуждать".

