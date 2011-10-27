Роман "Весь мир театр" писателя Георгия Чхартишвили, известного широкой публике под псевдонимом Борис Акунин проверят на экстремизм. Об этом в своём блоге сообщил сам писатель.

В издательство "Захаров", которое выпустило книгу в свет, уже явились сотрудники Следственного комитета и изъяли экземпляр книги. Директору издательства была вручена бумага от 25 октября 2011 года с требованием явиться на допрос, чтобы разъяснить юридический характер взаимоотношений издательства и писателя. Чхартишвили выложил в блог отсканированный вариант письма из Пресненского межрайонного следственного отдела за подписью старшего следователя К.В. Цепелева.

Как видно из текста отсканированного документа, Следственный комитет действует, ссылаясь на заявление некоего господина Воеводина А.М.



Чхартишвили в своём посте не сообщает, что именно в его книге может попасть под определение "экстремизм", хотя в шутливой форме предполагает следующее:



"Я, конечно, кинулся лихорадочно перелистывать роман. Неужто моя звериная ненависть к Родине и к титульной нации, мои людоедские взгляды каким-то образом прорвались наружу?

И я нашел это место. Нашел - и похолодел. Страница 177, строчки 10-12!

О, как я мог до такой степени утратить осторожность?! Не буду приводить здесь эту чудовищную цитату, чтобы еще больше не усугублять своей вины".

В строчках этого романа сказано следующее:

"Маса возражал, что русские таких тонкостей не заметят, они неспособны даже отличить удон от собы. Он, конечно, был прав".

Спустя некоторое время после появления поста в ЖЖ Бориса Акунина Следственный комитет России выступил с заявлением, которое цитирует РИА Новости: "СК РФ не нашел экстремистских высказываний в романе "Весь мир театр" Григория Чхартишвили, пишущего под псевдонимом Борис Акунин. По результатам проведенной проверки уголовное дело решили не возбуждать".



Отметим, что проверка книги заняла у следственных органов рекордно короткий срок.