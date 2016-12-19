В Москве началась подготовка к митингу против нечестных выборов на котором в очередной раз потребуют их отмены и допущения к выборному процессу всех партий. Акция пройдёт 10 декабря на Площади революции в 14.00. Как отметила в своём посте Марина Литвинович, этот митинг может стать "главным и решающим сражением за результаты выборов".



На митинг приглашаются лидеры всех партий, кроме "Единой России".



"Мы обращаемся к Зюганову, Миронову, Жириновскому, Явлинскому с призывом выйти на субботний митинг и защитить свои украденные голоса", - говорится в обращении.



Стоит отметить, что на митинг было получено разрешение властей Москвы.



Акции протеста против фальсификации итогов выборов пройдут так же во многих городах России. Список городов,а это более ста крупнейших населённых пунктов, впечатляет. Где и во сколько будет проходить акция в вашем городе вы можете узнать здесь - http://vkontakte.ru/topic-32831209_25761295



Напомним, что с 4 декабря в Москве, Санк-Петербурге, а затем и в других городах России проходят массовые акции протеста против нечестных выборов.



