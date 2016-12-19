В Москве 6 ноября задержаны две участницы пикета в поддержку журналиста Олега Кашина. Об этом в своем микроблоге сообщил гражданский активист Виталий Шушкевич. Задержанных, журналисток Анну Бусыгину с телеканала "Дождь" и Лолиту Груздеву с "Коммерсант.фм" — доставили в ОВД Тверское.







Акция — серия одиночных пикетов у здания столичного ГУВД, приурочена к годовщине жестокого избиения журналиста. Пикеты начались в 10.00 и продолжатся до 22.00. Участники держат плакат, повторяющий требования аналогичной акции 2010 года: "Избит журналист Олег Кашин. Я требую найти исполнителей и заказчиков!". В пикетах, кроме московских журналистов, приняли участие сам Олег Кашин и известный блогер Алексей Навальный. Акции в поддержку Кашина также прошли в Санкт-Петербурге и других городах России.



Напомним, Кашин был жестоко избит в ноябре 2010 года около своего дома, после чего находился в коме, а затем лечился несколько месяцев. Сам журналист не сомневается в причастности к нападению прокремлевских молодежных движений — так называемой "якеменковской" версии покушения, однако нападавших до сих пор не нашли.



