В городе Тюмень по маршруту 69 с сегодняшнего дня начали ходить маршрутные такси Газель-Сталинобус. Об этом в своём блоге сообщил блогер Гунтер. Он уточнил, что пока микроавтобусов всего два. В посте блогера приведены фотографии на которых маршрутки украшенные стикерами с изображением генералиссимуса СССР Иосифа Сталина.

Напомним, что появление подобных наклеек на троллебусах в Москве и Санкт-Петербурге вызвало резонанс в блогосфере. Многие блогеры возмущались появлением Сталина на автобусах, другие наоборот высказывали поддержку.



