Отец задержанного сотрудником Центра "Э" 6-летнего ребенка нацбол Сергей Аксенов опубликовал в своем блоге протокол опроса сына. Судя по документу, маленький Иван Аксенов, задержанный 1 ноября на Триумфальной плащади Москвы, начал свою речь со слов: "По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее". Далее Иван рассказывает, что не участвовал в акции, а стоял неподалеку от места ее проведения вместе со своей няней по имени Вика. После окончания мероприятия, сообщает ребенок, их с няней забрали в отделение полиции.







По информации пресс-службы "Другой России", Сергей Аксенов, доставленный в то же ОВД Тверское, отказывался давать объяснения до тех пор, пока ему не покажут сына. Однако в ответ на его требование оппозиционера избили. Из ОВД Ивана удалось забрать его матери, журналистке Анастасии Пустарнаковой, при содействии уполномоченного по правам человека в Москве Александра Музыкантского.



Отметим, что Сергей Аксенов является одним из лидеров партии "Другая Россия" и входит в оргкомитет "Стратегии-31".



