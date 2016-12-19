|В интернете опубликован протокол опроса задержанного на Триумфальной ребенка
|2.11 16:44| 91
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Отец задержанного сотрудником Центра "Э" 6-летнего ребенка нацбол Сергей Аксенов опубликовал в своем блоге протокол опроса сына. Судя по документу, маленький Иван Аксенов, задержанный 1 ноября на Триумфальной плащади Москвы, начал свою речь со слов: "По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее". Далее Иван рассказывает, что не участвовал в акции, а стоял неподалеку от места ее проведения вместе со своей няней по имени Вика. После окончания мероприятия, сообщает ребенок, их с няней забрали в отделение полиции.