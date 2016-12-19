Лидер запрещенного "Славянского союза" и движения "Русские" Дмитрий Демушкин после допроса в Следственном комитете Москвы отпущен под подписку о невыезде. Об этом 2 ноября сообщается в блоге Национальной службы новостей (НСН).



По информации НСН, на новый допрос Демушкина вызван 10 ноября. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК: ч.1 и ч.2 ст. 282 ("Организация экстремистского сообщества" и "Возбуждение ненависти либо вражды" и ст. 212 ("Призывы к массовым беспорядкам").



Сам националист связывает преследования с подготовкой к Русскому маршу: "Правоохранители в ходе допроса настоятельно не рекомендовали мне идти на Русский Марш 4-го ноября. Кроме того в подписке указано, что в случае любого административного правонарушения меня могут заключить под стражу. Считаю, что это беспрецедентно грубое давление правоохранительных органов на организаторов Русского марша, все эти действия связаны только с этим. Они делают все что могут, чтобы сорвать Русский Марш".



В прошлом году "Русский марш" националистов собрал, по разным данным, от 5 до 15 тысяч участников.