В следственном изоляторе без медицинской помощи может умереть очередной узник.

В Живом Журнале подследственного Михаила Глущенко сегодня размещены документы Общественной Наблюдательной Комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Из документов ОНК и медицинского консилиума тюремных врачей следует, что в Следственном изоляторе №5 Михаилу Глущенко не оказывалась необходимая медицинская помощь, в результате чего он находился в критическом состоянии (давление 240 на 144, при норме 120 на 180, пульс – 115 ударов в минуту, при норме 60). Посетив заключённого 23 августа, эксперт Общественной палаты и врачи установили, что Глущенко нуждается в срочной госпитализации и, по настоянию консилиума, он был отравлен в больницу имени Гааза.

Работники СИЗО подозревали экс-депутата в симуляции и зафиксировали его медосмотр на видеокамеру. Однако, как указано в посте в ЖЖ Глущенко, видеофиксация столь однозначно свидетельствовала об угрозе жизни, что запись засекречена. Пленку отказываются предоставить для ознакомления и, возможно, попытаются уничтожить.

В тюремную лечебницу больницы Гааза вскоре после госпитализации нового подследственного прибыли сотрудники ФСБ. Они отдали приказ врачам, независимо от состояния больного, в течение 48 часов выписать его из больницы обратно в изолятор, обещав в противном случае отправить за решётку самих медиков. При этом Глущенко было заявлено, что без подписи под нужными для офицеров ФСБ показаниями он не получит никакого лечения, даже если в результате этого умрет в СИЗО.

После подобного рода угроз запуганные врачи уже 26 августа отправили Глущенко обратно в следственный изолятор. Там терявший сознание подследственный два часа лежал на полу без медицинской помощи, после чего ему в качестве лечения стали мерять давление и выдавать таблетки.

Как сообщает блог Глущенко, «вывод один – жизнь любого из нас – ничто, когда речь идет об интересах людей в погонах. Некоторые из них искренне считают, что погоны наделяют универсальной лицензией на убийства – уничтожать можно за взятку, карьеру или просто по желанию. В результате никто из жертв не имеет права остановить убийцу, если это убийца с удостоверением. История Михаила Глущенко – наглядный тому пример».