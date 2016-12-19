Активиста партии "Другая Россия" Дмитрия Путенихина, известного также под псевдонимами Матвей Крылов и Скиф, 1 ноября арестовали за обливание водой прокурора. Об этом сообщают блогеры, посетившие судебное заседание.







По словам судьи Тверского суда Москвы Елены Сташиной, мера пресечения была выбрана исходя из того, что у Путенихина нет постоянной регистрации в Москве и он может скрыться от следствия. Судья отказалась просматривать видео задержания и выслушивать положительные характеристики активиста, которые ему готовы были дать журналист "Коммерсанта" Олег Кашин и его девушка Ирина Токай.

Путенихин арестован до 30 декабря 2011 года.



Блогеры также сообщают, что во время оглашения проговора к зданию суда подогнали автобус ОМОНа.







Напомним, 28 октября Дмитрий Путенихин плеснул водой в лицо прокурору Алексею Смирнову, когда он комментировал для прессы приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. При этом оппозиционер крикнул "Не забудем! Не простим!". Смирнов написал заявление, в котором указал, что нацбол угрожал ему криком "Смерть прокурору!". Однако видеозапись опровергает слова прокурора. В отношении Путенихина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 УК РФ ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия").

Путенихин является не только оппозиционным активистом, но и организатором "Маяковских чтений".