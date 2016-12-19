За массовые беспорядки на Манежной площади в декабре 2010 года, спровоцированные убийством кавказцами футбольного болельщика Егора Свиридова, Тверской суд Москвы признал виновными активистов "Другой России", оказавшихся в тот день на площади. "Огласили приговор - Березюку 5,5 года, Хубаеву 4 строгого режима, Унчуку 3, Панину 2, Козевину 2,5." - пишет в своём твиттере другоросс Александр Кашин. Единственный отрадный момент в приговоре - "с Березюка сняли обвинение в привлечении Кубракова, находящегося под стражей по обвинению в убийстве и участию в массовых беспорядках". Об этом сообщает в своем твиттере Российское агентство правовой и судебной информации.

Обвинитель по Манежному делу Алексей Смирнов при выходе из Тверского суда после оглашения приговора был облит водой. Об этом пишет твиттер "Другой России". Облившие кричали: "Не забудем! Не простим!"