Медведев планирует провести встречу с популярными блогерами 27.10 20:01| 66 Президент Дмитрий Медведев планирует провести встречу с популярными российскими блогерами. По некоторым данным, встреча планируется на 9 ноября.



Об этом стало известно из сообщения блогера Сергея Доли, опубликованного в его твиттере. Сергей сообщает, что его приглашают рассказать президенту об акции "Блогеры против мусора", которую Доля инициировал несколько месяцев назад.



Доля сообщил, что не сможет принять участие в этой встрече, поскольку будет находиться в этот момент в Азербайджане.



Блогер Рустем Адагамов также сообщил в своем твиттере, что получил приглашение на встречу с президентом Медведевым, однако не пойдет на нее, поскольку встречу организовывается заместитель главы Администрации Президента РФ Владислав Сурков.



