Губернатора Полтавченко закидали рулонами 25.10 18:22| 48 Коалиция петербургского действия «Градозащита» и инициативные группы граждан провели «Поход на Смольный», посвященный протесту против переселения 150 тысяч петербуржцев компанией «СПб Реновация». Об этом говорится в репортаже, опубликованном с сообществе Коалиции.



Участники похода принесли к администрации Петербурга 430 листов с подписями жителей против выселения, которые собрали в несколько многометровых рулонов. Каждый из таких рулонов несли несколько человек, протестующих против лишения жилья.



В "походе на Смольный" приняли участие жители выселяемых домов, а таже представители различных политических и общественных сил: руководитель общественной приемной депутата Госдумы Тамара Ведерникова, Андрей Пивоваров (ПАРНАС), Елена Малышева («Охтинская дуга») и активисты «Другой России».



Помимо подписей, участники марша передали губернатору Георгию Полтавченко фотографии готовящихся к уничтожению зданий-памятников, недавно прошедших ремонт. На фотографиях было написано "Аварийное жилье? Реноваторы – жулье!". Как сообщается, в рамках проекта «СПб Реновации» эти здания с небольшим износом подлежат уничтожению как аварийные, а их жители – выселению. КПД «Градозащита» и жители домов считают экспертизу об аварийности сфальсифицированной. Участники марша утверждают, что «СПб Реновация» принадлежит кипрскому оффшору, которым владеют семьи высшего руководства политической партии «Единая Россия».



