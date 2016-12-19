Прокурор Алексей Смирнов озвучил в Тверском суде сроки, на которые он просит суд наказать обвиняемых по так называемому "Манежному делу". Членам "Другой России" Игорю Березюку - 8 лет общего режима, Кириллу Унчуку - 5 лет общего, Руслану Хубаеву 6 лет строгого. Беспартийным Леониду Панину - 4 общего, Александру Козевину - 4,6 строгого.

Так же обвинитель просил убрать суд у всех обвиняемых ст.213 ("Хулиганство") как излишне вмененную, - сообщает в своём твиттере из зала суда юзер Milda282.

Несколькими часами ранее активисты "Другой России" на выставке "Интерполитех-2011", в которой принимал участие министр МВД Рашид Нургалиев, пригласили его выступить в суде по Манежному делу. Ведь именно Нургалиев первым в телевизионном выступлении заявил, что "беспорядки на Манежной площади организовали леворадикалы". Как утверждает сайт нацболов министр стушевался и не нашёл, что ответить на это приглашение.



Напомним что 11 декабря 2010 года несколько тысяч футбольных фанатов и националистов устроили несанкционированную акцию на Манежной площади. Поводом для этого послужило убийство 6 декабря болельщика футбольного клуба "Спартак" Егора Свиридова.