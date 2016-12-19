В сети появился блог itsagoddamnbikelane, в котором публикуются фото автомобилей, заезжающих на первую московскую велополосу около МГУ.



Его автор не называет своего имени, но сообщает, что "работает на химическом факультете МГУ и горд тем, что перед ним проложили велодорожку". "Мою радость разделяют не все. Здесь вы увидите, кто именно её не разделяет", - пишет он. В настоящее время в блоге опубликованы уже несколько десятков фотографий.



Велополоса на Воробьевых горах появилась летом 2011 года. "Полоса вызвала множество нареканий у велосипедистов: в нескольких местах она прерывается, а кое-где встречаются препятствия в виде столбов и шлагбаумов", - пишет The Village. Напомним, в октябре этой полосой воспользовался столичный мэр Сергей Собянин, совершив велопрогулку вместе с ректором МГУ Виктором Садовничим.