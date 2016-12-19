Студенты, выпускники и сотрудники МГУ требуют у Медведева принести извинения за неподобающее поведение в стенах старейшего учебного заведения. Об этом говорится в открытом обращении, опубликованном 21 октября. Сбор подписей под обращением продолжается.

"Во время приезда президента РФ Дмитрия Медведева в здание Факультета журналистики на Моховой улице были грубо нарушены права студентов и сотрудников МГУ. Многие из них были не допущены в здание факультета, было ограничено передвижение в здании, многие занятия сорваны", - говорится в обращении.

Авторы письма считают, что Факультет журналистики был использован как площадка для предвыборной встречи "лидера одной из партий с "подсадными утками"". Это, по мнению подписавшихся, нарушает принцип независимости университета.

Письмо написано на имя ректора МГУ Виктора Садовничего и декана факультета журналистики Елены Вартановой. Они, по мнению авторов письма, должны потребовать извинений от Дмитрия Медведева и гарантировать, что подобная ситуация не повторится в будущем.