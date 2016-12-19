Студенты журфака МГУ задержаны перед встречей с Медведевым 20.10 17:23| 42 В Москве задержаны несколько студентов факультета журналистики МГУ, которые подняли плакаты перед встречей с президентом Дмитрием Медведевым. По разным данным, задержано 6 или 7 студентов.



Известно, что задержана студентка журфака МГУ Вера Кичанова. О своем задержании она сообщила в своем твиттере. Она держала плакат с надписью: "Почему вы сидите в твиттере, а Ходорковский в тюрьме?". Также задержана студентка факультета журналистики МГУ Рина Поличенкова. Она держала плакат с надписью: "А вы посоветовались с премьером, прежде чем идти сюда?".



Студенты факультета журналистики также сообщают в своих твиттерах, что их не пустили на встречу с Медведевым и что вопросы президенту будут задавать заранее подготовленные "казаки и представители Росмолодежи".



Сообщается также, что из аудитории, где должна была проходить встреча с Медведевм, сотрудниками ФСО была выведена студентка в футболке с надписью "Кто избил Кашина?".