Предпринимателя Алексея Козлова 15 марта Мосгорсуд признал виновным в хищении акций у бывшего делового партнера Владимира Слуцкера, сообщают из зала суда блогеры. Козлова приговорили к пяти годам лишения свободы. Часть срока - три года и два месяца, он уже отсидел. Его адвокат Юрий Костанов будет обжаловать решение суда.



Супруга Козлова, известная журналистка Ольга Романова, считает решение судьи Васюченко несправедливым: "Она обвинила нас даже в том, в чем не обвинял предыдущий судья три года назад. И в том, что было отменено в кассации три года назад. А еще она почему-то упорно обвиняет нас в том, что вычеркнуто из УК два года назад".



Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предполагает, что приговор Козлову - это месть его супруге за активное участие в организации митингов за честные выборы: "Вот ответ Ольге Романовой за участие в оргкомитете митингов. Все так предсказуемо".



Приговор вызвал бурную реакцию среди пришедших поддержать Козлова. "Кричат: Васюченко на нары, Позор, многие женщины плачут, Козлова увели", - пишет блогер polevoi. "Романова пытается давать интервью, но не может", - сообщает в своем микроблоге журналист Никита Баталов.

Следствие считает, что в 2006 году Козлов вместе с двумя подельниками (в настоящее время находящимися в розыске) присвоил 626 тысяч акций ОАО "Искож". В 2008 году его арестовали, в 2009 приговорили к восьми годам колонии. Затем срок заключения снизили на год. В 2011 году Козлову удалось добиться отмены приговора. Он вышел на свободу, дело направили на пересмотр.