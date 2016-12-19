Гражданский митинг "За честные выборы" пройдет 10 марта в 13.00 на Новом Арбате. К такому соглашению его организаторы 7 марта пришли со столичной мэрией.



"Позвонили из мэрии. Митинг «За честные выборы» на 10 марта согласован на Новом Арбате (от Арбатских ворот до Новинского б-ра) в 13.00... Количество участников митинга 10 марта – 50 тысяч человек. Начинаем готовиться. Нас должно быть много!", - сообщил в своем микроблоге оппозиционер Сергей Удальцов.



Документ о согласовании получил журналист и один из учредителей Лиги избирателей Сергей Пархоменко. "Молниеносные переговоры в мэрии дали ожидаемый результат. Только что я получил официальное согласование на Митинг 10 марта на Новом Арбате. Участники акции соберутся в огромной пешеходной зоне - на всем протяжении улицы. В случае ее переполнения будет перекрыта и проезжая часть (на сей раз указание на это содержится прямо в тексте согласования)", - пишет он. В социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" уже появились страницы митинга.



Предыдущая акция "За честные выборы" прошла 5 марта на Пушкинской площади Москвы. В ней приняли участие, по разным оценкам, от 10 до 20 тысяч человек.