Прокуратура потребовала от телеканала «Дождь» раскрыть источник финансирования трансляции прошедших протестных митингов. Соответствующий запрос Замоскворецкой межрайонной прокуратуры 16 февраля опубликовала в своем микроблоге совладелец "Дождя" Наталья Синдеева. "По обращению депутата Госдумы. Юристы готовят ответ", - уточнила она.



В документе указано имя депутата, инициировавшего проверку, - это единоросс Роберт Шлегель. Отметим, что Синдеева пригласила Шлегеля в эфир: "Роберт, приходите к нам сегодня в новости в 21:00. Ответим на Ваши вопросы и поговорим о вариантах финансирования частных медиа". Однако тот отказался, сославшись на некое мероприятие, запланированное на это время. "Не понимаю, с чего вдруг я должен всё отменять и бежать стремглав на телеканал Дождь", - написал он.





После выборов в Госдуму, прошедших в декабре 2011 года, "Дождь" уже получал запрос от госорганов - Роскомнадзор проверял соответствие трансляций канала за 5 и 6 декабря российскому законодательству., напоминает "Коммерсант".



