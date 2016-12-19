Российский премьер-министр и кандидат в президенты Владимир Путин вечером 6 февраля провел встречу с политологами. На ней он ответил на вопрос политолога Глеба Павловского о возможности отмены 282 статьи УК РФ, известной тем, что именно по ней обвиняется большинство политзаключенных в России.







По словам Павловского, Путин не поддержал идею об отмене этой статьи и сказал, что в России нет политзаключенных. При этом, отметил политолог, "он ссылался именно на политический аргумент, и он, конечно, считает ее политической статьей". Отвечая на этот же вопрос, Путин уточнил, что можно считать политзаключенной бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.



Напомним, что немедленное освобождение полититзаключенных - первое требование резолюции массового митинга, прошедшего 4 февраля на на Болотной площади Москвы. -- Развернутый комментарий Глеба Павловского для BesTToday.ru