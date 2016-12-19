Артемий Лебедев снялся в рекламном ролике вместе с "Кукусиком" 23.01 17:18| 5993 Популярный блогер Артемий Лебедев снялся в рекламном ролике тарифа "Все включено" от "Билайна". Об этом он сообщил в своем блоге.



По его словам, "Билайн" сам обратился к нему с просьбой об этом и он согласился. Кроме того, подчеркивает Лебедев, он согласился участвовать, поскольку в ролике снимается его машина, известная под именем "Кукусик", на которой он совершал некоторые из своих экспедиций и путешествий.



В своем посте Артемий Лебедев рассказывает подробности о том, как снимался этот ролик.













