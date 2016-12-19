Посетители предвыборного сайта премьер-министра Владимира Путина просят его покинуть политику и не участвовать в президентских выборах. "Хочу попросить вас отказаться от борьбы за президентское кресло. Мы устали от Вас. 12 лет вы находитесь у руля управления страной. Хватит. Все что вы могли сделать хорошего - вы уже сделали", - пишет Кирилл Беляков. "Уходите из политики, пожалуйста. Понятно, что власть - наркотик, но это будет достойный поступок", - просит Андрей Антоненко.



Сайт Putin2012.ru начался свою работу 12 января. Его запуск вызвал у блогеров большой интерес. Они отмечают, что домен, на котором он расположен, был зарегистрирован еще в 2009 году. "Putin2012.ru зарегистирован в 2009 году,а домен putin2018.ru тоже уже зарегистрирован - Путин собирается править вечно", - отмечает блогер Gorozhanin37.



Программист Павел Сенько в своем блоге обращает внимание на то, что партия "Единая Россия" даже не упомянута в биографии Путина".