|На предвыборном сайте Путина его просят уйти из политики
|12.01 13:31| 5942
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Посетители предвыборного сайта премьер-министра Владимира Путина просят его покинуть политику и не участвовать в президентских выборах. "Хочу попросить вас отказаться от борьбы за президентское кресло. Мы устали от Вас. 12 лет вы находитесь у руля управления страной. Хватит. Все что вы могли сделать хорошего - вы уже сделали", - пишет Кирилл Беляков. "Уходите из политики, пожалуйста. Понятно, что власть - наркотик, но это будет достойный поступок", - просит Андрей Антоненко.