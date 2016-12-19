Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин зарегистрировал аккаунт в Twitter. Пока @ Aleksei_Kudrin не сделал ни одной записи и никого не добавил в друзья.



Ссылка на аккаунт дается на официальном сайте бывшего чиновника - alexey-kudrin.ru, запущенном несколько дней назад. Пока его главные материалы - перепечатки материалов российских СМИ о Кудрине. Также на сайте есть раздел "Хобби", в котором сделаны две записи - об интервью газете "Ведомости" и посещении концерт Пола Маккартни. В разделе "Популярное на сайте" стоит новость о выступлении Кудрина на московском итинге за честные выборы, прошедшего 24 декабря.



