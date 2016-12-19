Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова вечером 25 декабря, в день его освобождения, вновь арестовали на 10 суток. Против него возбуждено очередное дело о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) - по эпизоду двухмесячной давности. Об этом в своих микроблогах сообщают многочисленные журналисты, присутствовавшие на заседании суда. После оглашения приговора Удальцова увезли на скорой - уже более двух недель он держит голодовку в знак протеста против неправосудных решений. Его супруга Анастасия Удальцова и адвокат Николай Полозов заявляют о том, что оппозиционер находится в критическом состоянии.







Сам Сергей пояснил, что не понимает, "за что его так преследуют": "Версии: личная месть и тупость исполнителей".



Очевидцы подчеркивают, что судебное заседание проходило с нарушениями. В частности, судья Ольга Боровкова не допустила журналистов и депутата Госдумы Илью Пономарева на оглашение приговора. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем микроблоге пообщал написать соответствующую жалобу на действия Боровковой в Мосгорсуд.



После того, как Удальцова увезли, у здания суда были задержаны несколько граждан, пришедших выразить ему поддержку, в то числе - эколог Ярослав Никитенко. Всего у мирового суда Тверского района собрались около 70 человек, пишет журналист Лолита Груздева. Серид них были глава РосПила Алексей Навальный, оппозиционер Гарри Каспаров, журналист Александр Плющев.