|Вновь арестованного оппозиционера Удальцова госпитализировали, у здания суда прошли задержания
|25.12 21:15| 5959
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Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова вечером 25 декабря, в день его освобождения, вновь арестовали на 10 суток. Против него возбуждено очередное дело о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) - по эпизоду двухмесячной давности. Об этом в своих микроблогах сообщают многочисленные журналисты, присутствовавшие на заседании суда. После оглашения приговора Удальцова увезли на скорой - уже более двух недель он держит голодовку в знак протеста против неправосудных решений. Его супруга Анастасия Удальцова и адвокат Николай Полозов заявляют о том, что оппозиционер находится в критическом состоянии.