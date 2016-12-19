Правительство Москвы не согласовало акцию 31 декабря на Триумфальной 22.12 19:31| 5953 Правительство Москвы не согласовало традиционную протестную акцию 31 декабря на Триумфальной площади.



Об этом сообщается в блоге Эдуарда Лимонова.



"Около 16 часов сегодня же, Константину Косякину вручили в правительстве Москвы бумагу об отказе в санкционировании и проведении митинга 31 декабря с 18 до 20 часов на Триумфальной площади, с последующим шествием. Правительство Москвы сообщило что на Триумфальной проводятся археологические изыскания и чтобы мы шли на Тараса Шевченко, и т. д и т.п." - пишет в своем блоге Лимонов.



Лимонов подчеркивает далее, что он не сомневался в таком результате.