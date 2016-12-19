Подсудимый депутат Госдумы второго созыва и по совместительству тюремный блоггер Михаил Глущенко, наконец, признан вменяемым – после месяца в психиатрической больнице, куда несмотря на многочисленные протесты отправил больного артериальной гипертензией 3-й степени обвиняемого судья Андрей Дондик. Между тем, жена Глущенко вместе со ГСУ Следственного Комитета начала разбираться с судьбой семейной собственности. Глущенко судят за вымогательство. По мнению самого обвиняемого, дело возбуждено за взятку, полученную от другого экс-депутата - Сергея Шевченко, который, будучи сам судим за рэкет, по делу Глущенко проходит в качестве потерпевшего. В блоге экс-депутата, который содержится в СИЗО, обсуждается вопрос о том, как можно продать крупное предприятие стоимостью несколько миллионов долларов на $1,2 тыс. Жене Глущенко, когда он еще был на свободе, принадлежала мебельная фабрика «Ладога», занимавшая несколько зданий-памятников в историческом центре Петербурга. Стоимость этого имущества составляет около $10 млн. Сейчас «Ладогу» контролирует Сергей Шевченко, а Михаил Глущенко из тюремной камеры уверяет, что потерпевший заказал его арест именно из-за захвата бизнеса. Как сообщает блог арестанта, «акции по фальсифицированным документам задним числом переписали с Ирины Глущенко на кипрскую компанию «Несторг Ко. Лтд» Сергея Шевченко. Договор о продаже акций своему офшору Шевченко предоставить суду отказался, Глущенко никаких бумаг об отчуждении акций не подписывала и никаких контактов с «Несторг Ко. Лтд» не имела. Подделку реестра акционеров выполнили по приказу «потерпевшего» его родственники Ирина Борисовна Шевченко (заведует отчетностью «Ладоги») и Михаил Шевченко-Гомельский (работает гендиректором этого ОАО). С задачей похитители справились плохо – так, ОАО «Ладога» в систему «СПАРК-Интерфакс» направлен отчет за 1-й квартал 2003 года, где в пункте 26 собственником 72.28 % акций указана Ирина Глущенко. А согласно письму Гомельского-Шевченко, отосланному в суд, она якобы продала свои акции задолго до того – в 2001 году» На сегодняшнем заседании Куйбышевского суда со стороны Сергея Шевченко выступил свидетель Сергей Викторович Однолетков, который с его слов занимался оценкой рыночной стоимости акций ОАО "Ладога" в 2001 году. Однолеткова сообщил, что стоимость одной акции на тот момент счел равной 5 копеек. Путем умножения получается, что общая цена "Ладоги" равнялась 37 240 рублям - то есть 1200 долларам (!). Это цена новых, закупленных уже в 1990-е годы производственных линий и многих зданий в центре города. При этом даже липовые документы Шевченко говорят, что Ирина Глущенко в том же году якобы продала свою долю акций за 140 000 рублей. На вопрос адвоката Афанасьева о том, кто заказывал данную оценку, свидетель Однолетков ответить затруднился». В ответ судья удовлетворил ходатайство защиты о необходимости запросить у фирмы ЗАО "Единый регистратор", ведущей реестр «Ладоги», копию виртуального договора о продаже акций и другие бумаги. Так же, несмотря на ярые возражения представителя Сергея Шевченко, суд удовлетворил ходатайство Глущенко о переводе на русский язык документов из дела на греческом и английском.