Взломан блог писателя Бориса Акунина 19.12 09:54| 5939 В ночь на 19 декабря был взломан блог писателя Бориса Акунина. Все записи в нем уничтожены, а самого писателя называют "революцыонером" и оскорбляют. Утром 19 декабря глава LiveJournal Russia Илья Дронов в своем микроблоге пообещал, что "доступ вернут, все записи с комментариями восстановят".



Напомним, что Борис Акунин выступил 10 декабря на многотысячном митинге за честные выборы в Москве, а также вошел в оргкомитет новой акции, намеченной на 24 декабря. Обо всем этом он писал в своем Живом Журнале.



