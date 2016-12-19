Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) продолжит публиковать еженедельные исследования мнений россиян и рейтинг ведущих политиков, в том, числе Владимира Путина. Об этом на своей страничке в сети facebook заявил президент фонда Александр Ослон.



"Внимание! Вранье! Поздравляю, Коммерсантъ солгамши! Вслед за AFP! И про будущие публикации ФОМ, и про рейтинг доверия Путина: 27 ноября он был 46%" - написал Ослон.



Напомним, что в газете "Коммерсантъ" появилась публикация, в которой было написано, что ФОМ прекратит публикацию своих исследований. Последним публичным исследованием ФОМа называлась публикация информации о рейтинге Владимира Путина, который составил, как пишет газета, 54,4%.