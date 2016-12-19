Лимонова выдвинули в президенты 11.12 17:49| 5849 Число граждан, желающих, чтобы их кандидатом на президентских выборах был Эдуард Лимонов перевалило цифру в 500 человек уже в 14:00 по московскому времени. Именно столько человек уже пришло к гостиничному комплексу "Измайлово" (м.Партизанская),где стоит автобус в котором происходит регистрация необходимая для выдвижения кандидата. Об этом в своём блоге сообщил сам Эдуард Лимонов.



Он так же сообщил, что на месте присутствуют представители ЦИКа, которые фиксируют происходящее.



"За регистрацией наблюдают явившиеся с запозданием на два часа представители ЦИК, в количестве не менее трех человек, в настоящее время они отошли греться в свои автомобили.

Граждане будут прибывать на место регистрации, в этом я уверен. Регистрация будет продолжаться до 21 часа" - пишет Эдуард Лимонов.



Напомним, что гостиничный комплекс "Измайлово", несмотря на подписанный на аренду зала контракт, в последний момент отказался предоставить помещение под выдвижение Эдуарда Лимонова сославшись на неожиданный ремонт.



Для выдвижения достаточно 500 подписей, однако сбор всё равно будет продолжен.



"Если вы верите в меня, просьба явиться к зданию "Вега" в гостинице "Измайлово", там вас встретят наши люди и отведут к регистрационному автобусу" - пишет Лимонов.





