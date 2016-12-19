Блогера Павла Сафронова насильно отправили в армию вместо митинга 11.12 17:24| 5917 Блогера и гражданского активиста Павла Сафронова (ЖЖ-юзер onchoys) задержал уголовный розыск и насильно отправил в армию. Задержание произошло прямо перед акцией за честные выборы, которая проходила в Сыктывкаре, как и во многих городах России 10 декабря.



Вот что Сафронов написал в своём твиттере:



"Меня задержал угрозыск, за полчаса провели медкомиссию и увозят из города в армию. Боритесь, братья.



Я по прежнему в военной части, около моей комнаты конвой. Я НЕ годен по состоянию здоровья. Медкомиссия была липовая".



Ранее в Сыктывкаре перед акцией граждан против нечестных выборов был задержан ряд активистов оппозиции, в том числе правозащитник Павел Андреев.

