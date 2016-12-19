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Выбрали площадь
7.12 05:01 | число просмотров 111634 число постов 313
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Навальный арестован на 15 суток за неповиновение полиции
6.12 22:34|  число просмотров 5963
За неповиновении полиции арестован на 15 суток известный блогер и основатель антикоррупционного проекта "РосПил" Алексей Навальный. Об этом сообщают в своих микроблогах очевидцы, присутствовавшие в зале суда.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкурматов пишет, что приговор вынесла судья Ольга Боровкова. Она отказалась смотреть видеозапись задержания Навального из-за "отсутствия возможности у суда", хотя адвокат Алексея предложил ей свой ноутбук. "Приговор вынесен на основании показаний лжесвидетелей. На фото и видео было видно, что задерживали Алексея совсем другие люди", - пишет журналист Григорий Албуров.


Фото Никиты Баталова

Отметим, что во время заседания у здания суда собрались сторонники Навального, чтобы поддержать его. "Свободу! Кричит улица!", - сказано в микроблоге Шкурматова. По информации журналиста Никиты Баталова, после оглашения приговора несколько человек были задержаны: "Все, увезли его. 100 человек бросились к машине, но полиция их оттеснила. Несколько человек задержали".

Также не 15 стуок арестован один из лидеров ОДД "Солидарность" Илья Яшин. Его "приговор совпадает до запятой" с приговором Навального, пишет Шкурматов. Такому же административного аресту  подвергнуты оппозиционеры  Всеволод Чернозуб и Игорь Гуковский. Об этом сообщил их товарищ Константин Янкаускас.

Всего после массовых протестов, прошедших в Москве вечером 5 декабря, были арестованы более 300 человек, в том числе - журналисты. Более 150 задержаны после аналогичной акции в Санкт-Петербурге.
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19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
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blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
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blog Alexander Osovtsov
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