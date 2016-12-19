Навальный арестован на 15 суток за неповиновение полиции 6.12 22:34| 5963 За неповиновении полиции арестован на 15 суток известный блогер и основатель антикоррупционного проекта "РосПил" Алексей Навальный. Об этом сообщают в своих микроблогах очевидцы, присутствовавшие в зале суда.



Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкурматов пишет, что приговор вынесла судья Ольга Боровкова. Она отказалась смотреть видеозапись задержания Навального из-за "отсутствия возможности у суда", хотя адвокат Алексея предложил ей свой ноутбук. "Приговор вынесен на основании показаний лжесвидетелей. На фото и видео было видно, что задерживали Алексея совсем другие люди", - пишет журналист Григорий Албуров.





Фото Никиты Баталова



Отметим, что во время заседания у здания суда собрались сторонники Навального, чтобы поддержать его. "Свободу! Кричит улица!", - сказано в микроблоге Шкурматова. По информации журналиста Никиты Баталова, после оглашения приговора несколько человек были задержаны: "Все, увезли его. 100 человек бросились к машине, но полиция их оттеснила. Несколько человек задержали".



Также не 15 стуок арестован один из лидеров ОДД "Солидарность" Илья Яшин. Его "приговор совпадает до запятой" с приговором Навального, пишет Шкурматов. Такому же административного аресту подвергнуты оппозиционеры Всеволод Чернозуб и Игорь Гуковский. Об этом сообщил их товарищ Константин Янкаускас.



Всего после массовых протестов, прошедших в Москве вечером 5 декабря, были арестованы более 300 человек, в том числе - журналисты. Более 150 задержаны после аналогичной акции в Санкт-Петербурге.