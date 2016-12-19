|Задержанных на Триумфальной площади избивают в автозаках
|4.12 20:15| 5949
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Задержанных на Триумфальной площади и рядом с ней оппозиционеров и гражданских активистов избивают в автозаках и автобусах ОМОНа. Об этом пишут в микроблогах сами задержанные.
Также стадо известно, что лидер "Другой России" Эдуард Лимонов был задержан на Триумфальной ОМОНом.
Граждане и представители оппозиции вышли на Триумфальную площадь протестовать против фальсификаций на выборах и против недопущения до выборов педставителей неистемной оппозиции.