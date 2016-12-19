Задержанных на Триумфальной площади и рядом с ней оппозиционеров и гражданских активистов избивают в автозаках и автобусах ОМОНа. Об этом пишут в микроблогах сами задержанные.



Активист "Другой России" Анна Городничева сообщила, что ее избили и "чуть не сломали руку". Это подтверждает Член "Солидарности" Всеволод Чернозуб: "В автобусе побили Николая Авдюшенкова, после чего началось месиво. Избивали девушек жестко". Журналист Илья Азар также пишет: "Девушки дико кричат из автозака и стучат в окна".

Также стадо известно, что лидер "Другой России" Эдуард Лимонов был задержан на Триумфальной ОМОНом.

Граждане и представители оппозиции вышли на Триумфальную площадь протестовать против фальсификаций на выборах и против недопущения до выборов педставителей неистемной оппозиции.