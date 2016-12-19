|В Москве продолжаются массовые задержания участников акций протеста против фальсификаций на выборах
|4.12 17:03| 51
|
В Москве проходят массовые задержания участников акций протеста против фальсификаций на выборах. Задержаны несколько десятков человек, центр Москвы наводнен полицейскими и активистами прокремлевских движений, сообщают блогеры.
"В центре такое творится! Будто начинается война. Манежка и Театральная оцеплены, народ досматривают, сотни полицейских. У нас же "стабильность", - сообщает журналист Наталья Жданова. По информации блогера Софьи Трошиной, такая же ситуация на Триумфальной площади: "На Тверской рядом с Триумфальной порядка 15 автобусов аж до Пушки и еще куча по периметру. Омон дружно ходит по трое в т.ч. у подз. перехода".