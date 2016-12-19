В Москве проходят массовые задержания участников акций протеста против фальсификаций на выборах. Задержаны несколько десятков человек, центр Москвы наводнен полицейскими и активистами прокремлевских движений, сообщают блогеры.



"На Петровке сотни молодых людей в белых куртках. Я сижу в машине и мне страшно", - пишет фотограф Илья Варламов. "На на Большой Дмитровке полно. На Тверской стаи", - отвечает он на вопрос оппозиционера Олега Козловского о нашистах. "Под памятником Александру Сергеевичу развернули зеленый шатер "Местные", - отмечает в своем блоге Екатерина Поличенкова. "В центре такое творится! Будто начинается война. Манежка и Театральная оцеплены, народ досматривают, сотни полицейских. У нас же "стабильность", - сообщает журналист Наталья Жданова. По информации блогера Софьи Трошиной, такая же ситуация на Триумфальной площади: "На Тверской рядом с Триумфальной порядка 15 автобусов аж до Пушки и еще куча по периметру. Омон дружно ходит по трое в т.ч. у подз. перехода".



Оппозиционеров не только задержавают, но и похищают. Так, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, по словам руководителя пресс-службы "Левого фронта" Анастасии Удальцовой, около 13:00 был похищен в районе Сокола: "Неизвестными похищен Удальцов и увезен на авто без номеров".