Сегодня, в 16.00 в квартире на улице Веерной в Москве оперативниками в штатском был задержан редактор сайта Besttoday.ru Алексей Сочнев.



В его квартиру ворвались, взломав дверь. Никакой ордер не предъявлялся. В квартире идет обыск.



Алексей Сочнев является также представителем избирательного штаба Эдуарда Лимонова. Кроме него, сегодня были задержаны Николай Авдюшенков, Андрей Горин, Нина Силина и Мария Зинченко. Против них возбуждено уголовное дело по ч.1 ч.2 ст. 282 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".



По словам пресс-секретаря Эдуарда Лимонова Александра Аверина, другороссы связывают эти репрессии с попыткой власти запугать активистов оппозиции, собирающихся выйти 4 декабря на Триумфальную площадь в знак протеста против незаконных выборов. С другой стороны – это сорвать намеченное на 11 декабря собрание инициативной группы граждан в поддержку выдвижения Эдуарда Лимонова на президентских выборах.