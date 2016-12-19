Книгу "Операция "Единая Россия". Неизвестная история партии власти" журналистов Ильи Жегулева и Людмилы Романовой изъяли из продажи. Об этом 30 ноября сообщается на страничке журнала Forbes в социальной сети "ВКонтакте".







"Только что изданную книгу журналиста Forbes Ильи Жегулева «Операция Единая Россия» изъяли из продажи! Разбираемся в ситуации", - сказано в сообщении, которое проиллюстрировано фотографией первого заместителя руководителя Администрации президента Владислава Суркова.



Книга вышла в издательстве "Эксмо" накануне выборов в Государственную думу. Она, как сказано в Forbes, посвящена "тому, как Кремль укрощал последних строптивых депутатов". На BesTToday.ru вы можете прочитать отрывок из книги.

