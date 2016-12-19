Сайт интернет-движения "ДА!" в поддержку Дмитрия Медведева на предстоящих президентских выборах в 2012 году - Medvedev2012.Ru закрыт. При открытии сайта теперь можно увидеть только заставку с улыбающимся Дмитрием Медведевым.

Об этом написал в своем микроблоге журналист Иван Давыдов: "О, а вы, кстати, знаете, что сайт medvedev2012.ru закрыт? Там только заставка и все. Тревожусь за членов большого правительства".

Напомним, сайт в поддержку Медведева открылся в ноябре 2011 года при участии депутата от партии "Единая Россия" Константина Рыкова. Кроме него в интернет-проекте приняли участие писатель Сергей Минаев и экс-комиссар движения "Наши", депутат Госдумы от "Единой России" Роберт Шлегель.



Ранее на сайте был размещён манифест, в котором Дмитрий Медведев был назван "самым доступным для граждан руководителем страны за всю историю России". Также можно было почитать новости и загрузить на сайт картинку с изображением в поддержку Медведева. Последнюю возможность использовали оппозиционо настроенные пользователи, размещая лозунги про "Партию Жуликов и Воров".