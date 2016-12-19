|Сайт в поддержку Дмитрия Медведева закрыт
|30.11 15:12| 46
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Сайт интернет-движения "ДА!" в поддержку Дмитрия Медведева на предстоящих президентских выборах в 2012 году - Medvedev2012.Ru закрыт. При открытии сайта теперь можно увидеть только заставку с улыбающимся Дмитрием Медведевым.
Об этом написал в своем микроблоге журналист Иван Давыдов: "О, а вы, кстати, знаете, что сайт medvedev2012.ru закрыт? Там только заставка и все. Тревожусь за членов большого правительства".
Напомним, сайт в поддержку Медведева открылся в ноябре 2011 года при участии депутата от партии "Единая Россия" Константина Рыкова. Кроме него в интернет-проекте приняли участие писатель Сергей Минаев и экс-комиссар движения "Наши", депутат Госдумы от "Единой России" Роберт Шлегель.