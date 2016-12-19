"Красные человечки" в Перми агитируют за коммунистов 30.11 14:54| 135 Убранные с пермских улиц по просьбе "Единой России" "красные человечки" теперь агитируют за КПРФ. Фотографию баннера коммунистов с их изображением 30 ноября опубликовал в своем блоге галерист и директор Музея современного искусства PERMM Марат Гельман.







"Красные человечки", по словам галериста, были убраны по просьбе "Единой России", чтобы помочь партии получить больше голосов пермяков на грядущих выборах в Государственную думу. Однако позже, пишет Гельман, один из пермских единороссов, имя которого пока не называется, пожелал полностью оплатить стоимость "красных человечков" - 274 тысячи рублей, чтобы они вернулись на улицы города.



"Он знает лично того политика, который в Единой России выступает активно против культурного проекта (все без имен сорри). Так вот, мой собеседник тоже единорос. Он его хорошо знает. Слова были буквально такие "имярек за последние годы ни одной книги не прочитал. Как он может разбираться в региональном развитии ? в инвестициях? Спросил бы у меня", - сказано в блоге Гельмана.



