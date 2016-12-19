Бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР, находящийся в следственном изоляторе №5 Санкт-Петербурга Михаил Глущенко попросил вычеркнуть себя из списков избирателей. С такой просьбой он обратился к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Владимиру Чурову.

Об этом Глущенко сообщил в своем блоге.

Глущенко напомнил Чурову, что хорошо знаком с ним еще с времен, когда глава ЦИК был депутатом Петросовета и работал заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга и начальником управления международного сотрудничества. Свою просьбу быть вычеркнутым из списка избирателей Глущенко мотивировал тем, голосовать его заставляют тяжело больным, отказывая в лечении и создавая пыточные условия.

Как пишет Глущенко в своем письме Чурову, накануне выборов работники суда и следствия в очередной раз добились отправки подследственного из больницы имени Гааза в СИЗО – при тяжелейшем гипертоническом кризе и давлении 250. По мнению Глущенко, это было сделано за взятку, полученную от другого экс-депутата Сергея Шевченко, который, будучи сам судим за рэкет, по делу Глущенко проходит в качестве потерпевшего. Следствие считает, что обвиняемый в 2004 году звонил Шевченко с неустановленных номеров и вымогал крупную сумму денег.

Сейчас Глущенко тяжело болен, имеет диагноз «гипертоническая болезнь 3-й степени», «артериальная гипертензия 3-й степени». Каждый раз во время судебных заседаний давление у подсудимого подскакивает до такого уровня, что его вывозит «скорая помощь».

После приступов врачи сбивают давление и вывозят пациента обратно в камеру изолятора, поскольку лечить в стационаре не имеют права, так как не имеют разрешения судьи Андрея Дондика. «В этой ситуации я, как депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва, считаю предложение голосовать на выборах в Думу издевательством и над Конституцией, и над человеческим достоинством, и над самым главным правом человека – правом на жизнь – пишет Глущенко – В этом издевательстве участвовать не могу и не желаю. Настоящим письмом прошу вычеркнуть меня из списков избирателей».