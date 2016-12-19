|Начата публикация доклада "Власть Семей-2011. Президент и его круг"
|23.11 13:53| 43
|Начата публикация доклада "Власть Семей-2011. Президент и его круг", в который войдут главы, посвященные президенту России Дмитрию Медведеву, его ближайшим друзьям и однокурсникам, а также сотрудникам Администрации Президента. Доклад подготовлен при помощи Мониторинговой экспертной группы (МЭГ) под руководством аналитика Марины Литвинович.
Это второй доклад из серии "Власть Семей". Первый, посвященный членам Правительства России, был опубликован весной-осенью 2011 года. Уже опубликованы первые пять глав:
Медведев Дмитрий Анатольевич
Дворкович Аркадий Владимирович
Тимакова Наталья Александровна
Сурков Владислав Юрьевич
Нарышкин Сергей Евгеньевич
Остальные главы, среди которых есть посвященные Владимиру Кожину, Александру Коновалову, Антону Иванову, Илье Елисееву и другим, будут опубликованы в декабре 2011 года.
Напомним, что предыдущий доклад МЭГ "Власть Семей. Правительство" появится в продаже в книжных магазинах в декабре 2011 года.