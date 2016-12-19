Актер Девотченко отказался от госпремий из рук Путина 20.11 11:40| 47 Известный актер Алексей Девотченко отказался от звания "Заслуженный артист России" и двух Государственных премий России, о чем 18 ноября сообщил в своем блоге.



"Я не хочу носить больше гордое звание "Заслуженный артист РФ", полученное из рук Валентины Ивановны Матвиенко. К счастью, я лично не получал эту цацку, поскольку смылся в этот день на дачу. Мне потом уж передали... Я не хочу быть дважды лауреатом Госпремии РФ, полученным из рук Владимира Владимировича Путина. В его, правда, самое раннее восшествие на престол. Стыдно", – пишет Девотченко.



Он также объясняет, почему принял это решение именно сейчас: "Резонный вопрос возникает: почему вдруг сейчас снизошло на меня такое озарение? Отвечу просто, по-пацански: ДОСТАЛО В КОНЕЦ ВСЁ ЭТО ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО. Своим враньем, круговой порукой, узаконенным грабежом, взяточничеством и прочими доблестями.... А главное – НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ играть свои спектакли. Выстраданные и любимые. Вот так".

