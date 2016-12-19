В Санкт-Петербурге 17 ноября прошла презентация доклада "Разрушители Петербурга. Технология преступлений", сообщила в своем блоге одна из его авторов Марина Литвинович. Доклад посвящен анализу схем, с помощью которых происходит сокращение охранной зоны Санкт-Петербурга и вывод из нее многих ценных архитектурных памятников.



"Идея доклада родилась из простого вопроса, который волнует очень многих: почему и, главное, как в Санкт-Петербурге удается один за другим разрушать памятники архитектуры и строить на их месте кошмарные "стекляшки"? и кто за это несет ответственность?", - пишет Литвинович.



По ее словам, авторы "Разрушителей Петербурга" пришли к выводу, что "разрушение исторического наследия происходит в результате все тех же причин, что и на уровне страны": "коррупции и семейственности, царящей в чиновничей структуре". В качестве примера Литвинович приводит скан одного из документов - подписей на листе архитектурного решения бизнес-центра на Мойке, 74, согласно которому уже уничтожены флигели и ведется строительство.



"Здесь вы можете увидеть подписи только трех человек, представителей разных государственных и частных организаций, но при этом членов одной семьи – Алексея Комлева (штамп-согласование КГИОП), его жены Надежды Комлевой (компания-проектировшик) и его дочери Натальи Тимофеевой (архитектор). Кстати, сестра Комлева, Елена Коробкова тоже внутри этого бизнеса работает и пристроена на работу в КГИОП", - пишет блогер и призывает распространять ссылку на доклад.



