В Министерство Юстиции и Министерство образования Российской Федерации 15 ноября были направлены официальные письма с просьбой провести экспертизу произведений Захара Прилепина на наличие в текстах экстремизма. На проверку отправлены книги писателя - "Санькя" и "Чёрная обезьяна". Об этом в своем блоге пишет сам Захар Прилепин.



"Очень приятная новость, земляки мои стараются, заботятся обо мне", - комментирует событие писатель.



Инициатива с подачей письма-жалобы на книги принадлежит Нижегородскому отделению молодежного движения "Новые Люди", которое возглавляет Вячеслав Мишин (на фото).



Напомним, что именно после романа "Санькя" Захар Прилепин стал известным и популярным писателем, был приглашён на встречу с президентом России Владимиром Путиным, завоевал ряд литературных премий. Книга "Санькя" переведена и издается во многих странах мира.