Студенты факультета журналистики МГУ начали готовиться ко второму визиту президента Дмитрия Медведева. Об этом в своем блоге сообщает студент факультета Игорь Малинин.



По его словам, работу над подготовкой к встрече проведет Московская студенческая корпорация "Журфак". Соответствующее распоряжение было подписано деканом факультета Еленой Вартановой.



"Я также вхожу в эту рабочую группу и буду через свой блог регулярно сообщать, что нового произошло в этой области и какие решения были приняты во время нашей работы. Кроме того, в комментариях любой желающий (даже не с журфака) сможет задать вопросы и выдвинуть предложения", - пишет Малинин. Он также публикует список тезисов, на которых будет строиться обсуждение.



Напомним, предыдущий визит президента на журфак закончился скандалом: были задержаны несколько студенток, пожелавших задать Медведеву неудобные вопросы.





