|Каспаров обсудил в Европарламенте дело Матвея Крылова и Окопного
|10.11 17:11| 77
|
Известный шахматист и политик Гарри Каспаров обсудил в Брюсселе с председателем комитета Европарламента по правам человека Барбарой Лохбихлер ситуацию с российскими политзаключёнными. Пишет в своём блоге оппозиционер Денис Билунов.
Сам Билунов, сопровождавший Гарри Каспарова передал Лохбихлер подробную справку о деле Крылова. По его словам, Каспаров отметил, что решение о содержании Путенихина под стражей приняла судья Сташина, включенная в печально известный "список Магницкого".