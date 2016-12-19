Известный шахматист и политик Гарри Каспаров обсудил в Брюсселе с председателем комитета Европарламента по правам человека Барбарой Лохбихлер ситуацию с российскими политзаключёнными. Пишет в своём блоге оппозиционер Денис Билунов.



Особенно Каспаров остановился на "деле Матвея Крылова" (он же Дмитрий Путенихин и Скиф) из партии "Другая Россия", а также об опасном прецеденте с задержанием и допросом шестилетнего ребёнка оперативником Центра "Э" Алексеем Окопным.

Сам Билунов, сопровождавший Гарри Каспарова передал Лохбихлер подробную справку о деле Крылова. По его словам, Каспаров отметил, что решение о содержании Путенихина под стражей приняла судья Сташина, включенная в печально известный "список Магницкого".



Напомним, Путенихин плеснул водой в лицо прокурору Алексею Смирнову, который давал комментарии для прессы после оглашения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади.



Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ ("Угроза жизни представителю власти"). Решением суда оппозиционер арестован до 30 декабря 2011 года.

